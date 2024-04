Millä nettikirppiksellä vaatteet kannattaa myydä? Vertailu paljasti isoja eroja

Kevät on vihdoin saapunut ja monessa kodissa vaatekaapit tyhjennetään ylimääräiseksi käyneestä tavarasta. Nykyään käytettyjen vaatteiden myymiseen on runsaasti vaihtoehtoja verkossa – niin runsaasti, että tavaraähkyn lisäksi iskee valintaähky.

Emmy

Emmy on suomalainen vuonna 2015 perustettu vaatteiden second hand -verkkokauppa, joka erikoistuu merkkivaatteisiin. Palvelu on ottanut Suomessa oman paikkansa ja sillä on vakiintunut asiakaskunta.