Vuoden nuoreksi suunnittelijaksi on valittu Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi valmistunut Enni Lähderinne.

Tänä vuonna kilpailun teemana oli fantasia. Lähderinteen kilpailutyön taustalla näkyy hänen isoäitinsä elämäntarina: oopperaunelmat, karjalainen kulttuuri ja itse tehdyt vaatteet.

Lähderinne yhdistää kilpailutyössään neulontaa, ryijykudontaa ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja koruja.

Asukokonaisuus rakentuu käsin neulotusta yläosasta ja ryijykudonnalla toteutetusta alaosasta, joiden hapsut viittaavat karjalaiseen käsityöperinteeseen sekä Diorin ikoniseen New Look -siluettiin.

Siluetti on kunnianosoitus isoäidille, joka jäljensi sen omaan häämekkoonsa.

Kilpailuraati oli vaikuttunut Lähderinteen vahvasta ja kokonaisvaltaisesta konseptuaalisesta ajattelusta ja estetiikasta. Raadin mukaan Lähderinteellä on ehyt ja rohkea oma maailma ja kilpailutyössä on kaunis kontrasti materiaalien välillä.

Lähderinne palkitaan Suomen Messusäätiön lahjoittamalla 5 000 euron stipendillä sekä osastolla I love me -tapahtumassa lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa.

Lisäksi Lähderinne suunnittelee Mieli ry:n ensi vuoden Mielinauhan. Kampanjan tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä.

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailussa etsitään alan nousevia kykyjä ja uutta luovia, toteutettavissa olevia suunnitelmia.

Suomen pitkäaikaisin vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin nyt 31. kerran.