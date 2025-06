Voiko tankkausvirheestä saada korvauksia, jos moka ei ole oma?

Tankkauksesta pitäisi aina ottaa kuitti ja säilyttää se huolellisesti. Se, mikä sitten lopulta riittää näytöksi riitatilanteessa, arvioidaan tapauskohtaisesti – viime kädessä eri oikeusasteissa.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Olen ymmärtänyt, että väärän polttoaineen aiheuttamat ongelmat eivät välttämättä tule esiin heti. Voinko hakea korvausta myöhemmin, jos kyse ei ollut omasta tankkausvirheestä vaan siitä, että myyjäliikkeen säiliössä ei ollutkaan sitä, mitä pitäisi?

Vastaus: Virhetankkaus tapahtuu tyypillisesti kolmella eri tavalla: valitaan väärän polttoainelaadun tankkauspistooli, erehdytään kanisterissa olevasta aineesta tai saadaan polttoainemittarista muuta kuin on syytä olettaa.

Näistä kaksi ensimmäistä ovat tankkaajan omia virheitä, jotka olisivat vältettävissä huolellisuudella – viimeisessä esimerkissä sen sijaan virhe on tapahtunut jo aiemmin polttoaineen jakeluketjussa.

Huolellisuutta tarvitaan

Huoltoasemalla kannattaa aina ennen tankkauksen aloittamista tarkastaa, mikä polttoainevaatimus on merkitty polttoaineen täyttöluukun kanteen tai säiliön täyttöputken korkkiin ja verrata sitä kädessä olevaan polttoainepistooliin. Tällainen nopea rutiini kannattaa ottaa käyttöön siitä huolimatta, vaikka olisi tankkaamassa itselle kuinka tuttua autoa hyvänsä. Näin välttyy virhetankkauksilta varmimmin.

Mikäli tankkaa polttoainetta kanisteriin, tulisi huolehtia heti, että kanisterissa on selkeä merkintä siitä, mistä polttoaineesta on kyse. Kun sitten joskus tulee syystä tai toisesta tarve tankata autoa tai muuta laitetta kanisterista, on helppo suorittaa vertailu aiemmin kuvatulla tavalla kanisterin tekstin ja auton polttoaineen täyttöluukun kannessa – tai täyttöputken korkissa – olevan merkinnän välillä.

Jakeluvaiheessa tapahtunut virhe paljastuu liian myöhään

Aika ajoin saamme kuitenkin lukea tiedotusvälineistä, että huoltoaseman säiliöön on vahingossa täytetty väärää polttoainetta, jota on sitten päätynyt eteenpäin ajoneuvojen tankkeihin. Tämä on auton käyttäjän kannalta hankala tilanne.

Jos virhetankkauksen jälkeen kytkee sytytysvirran päälle tai pahimmassa tapauksessa jopa käynnistää auton, monimutkaistuu järjestelmän puhdistustyö ja samalla myös vaurioiden todennäköisyys ja kustannukset kasvavat.

Se, miten auto käyttäytyy ajettaessa väärällä polttoaineella, riippuu monesta asiasta: autosta, tankatun polttoaineen määrästä sekä siitä, missä suhteessa huoltoaseman säiliössä on ollut väärää polttoainetta.

Vaikka auto ei heti isommin oireilisikaan ja tankki tyhjennettäisiin vahingon selvittyä, on aivan mahdollista, että vaurioita on syntynyt tai syntymässä ja ongelmia odotettavissa pidemmällä aikavälillä.

Kuitti varmuuden vuoksi talteen joka tankkauksesta

Miten sitten saa vaikkapa vuoden kuluttua näytettyä toteen, että esimerkiksi polttoainejärjestelmään tullut vika juontaa juurensa siitä, että on aikanaan saanut huoltoasemalta tietämättään väärää polttoainetta?

Tällöin olisi hyvä olla ruudunkaappauskuvina tai lehtileikkeenä tallessa uutinen, jossa kerrotaan jonkun tietyn aseman tiettynä ajankohtana myyneen eri polttoainetta kuin pistoolin kohdalla oli ilmoitettu sekä tankkauskuitti samaiselta asemalta kyseisenä ajankohtana. Jos auton käyttäjä ei ole tankatessaan ottanut kuittia tai on jo ehtinyt hävittää sen, muuttuu asia taas entistä hankalammaksi ja vaikeuttaa kuluttajan mahdollisuuksia menestyä reklamaationsa kanssa.

Edellä mainittujen kuitin ja "lehtileikkeen" lisäksi kun hankkii vielä tavarantarkastajan tai autokorjaamon puolueettoman lausunnon, jossa todetaan auton vauriot sekä se, että väärällä polttoaineella ajaminen on ilmeinen niiden aiheuttaja, alkaa olla kasassa jo sopivasti materiaalia asian viemiseksi eteenpäin esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan tai eri oikeusasteisiin.

Sen, että huoltoasema on jo aiemmin maksanut tankin tyhjennyksen ja puhdistamisen, ei mielestäni pitäisi poistaa vastuuta aiheutetusta virheestä. Jokainen case kuitenkin arvioidaan – ja korvausvelvollisuus ratkaistaan – tapauskohtaisesti, joten mitään lupauksia korvauksista en tässä pysty tai uskalla antamaan.

MTV