50 000 euroa maksaneen BMW:n moottoriin tuli vakava vaurio – kuluttajan mukaan myyjäliike pimitti olennaisen asian

Ratkaisupyynnön liitteenä on kuvia sisältävä tavarantarkastajan lausunto. Havaitut vauriot ovat tyypillisiä ahdetun bensiinimoottorin ohjainlaitteen ohjelmoinnista johtuvia seurannaisvaurioita.

Tavarantarkastaja on selvittänyt vauriota ja arvioinut moottorin korjauksen maksavan noin 12 000 euroa. Tavarantarkastus on puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella asiantuntija antaa perustellun näkemyksensä.

Kuluttajan mukaan myyjäliike on toiminut tuottamuksellisesti, koska tämä ei ollut kertonut auton ohjelmoinnista.

Kuluttaja oli myös korjauttanut vian takailmajousissa. Tavarantarkastajan mukaan ilmajousien normaali kestoikä on huomattavasti toteutunutta pidempi. Kuluttaja vaatii korvauksia vuokra-autosta, vikaselvityksistä, ilmajousien korjauksesta, tavarantarkastajan palkkiosta ja auton käyttöhyödyn menetyksestä.

Jos käytetyssä autossa on vikaa, milloin voi vaatia kaupan purkamista?

Myyjä kiisti vaatimuksen

Myyjäliike kiistää kuluttajan vaatimuksen ja vaati auton toimittamista sille vikaselvitystä varten. Myyjä ei kieltäytynyt virheen oikaisusta. Myyjä toteaa, että asiakas reklamoi ilmajousista ajettuaan autolla 15 000 kilometriä. Myyjän mukaan kyse on normaalin kulumisen aiheuttamasta korjaustarpeesta.

Vikaantui epätavallisen nopeasti

Lautakunta katsoo, että kaupan kohteena ollut auto on vikaantunut sen ikään ja ajomäärään nähden epätavallisen nopeasti. Moottorin tulisi kestää huomattavasti enemmän.

Lautakunta arvioi, että todennäköinen syy moottorivaurioille on moottorin ohjelmoinnin muuttaminen, kuten tavarantarkastaja on todennut. Ilmajousissa oli niin ikään ilmennyt korjaustarvetta ennenaikaisesti.

Kuluttajariitalautakunta arvioi, että autossa ilmenneellä virheellä on ollut olennainen merkitys auton arvon ja käyttökelpoisuuden kannalta. Myyjä ei myöskään korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa.

Kaupan kohde on siis ollut virheellinen kuluttajasuojalaissa tarkoitetulla tavalla. Lautakunta katsoo ratkaisussaan, että kuluttajalla on oikeus purkaa tekemänsä kauppa. Myyjän on siis palautettava kauppasumma, mukaan lukien mahdollisen osamaksusopimuksen kulut sekä maksettava palautettavalle summalle tuottokorkoa.