ISW: Putin on "kykenemätön tai epätoivoinen" tai sitten hänellä on perusteeton luottamus Prigozhiniin ja Wagneriin

Wagner-palkkasotilasryhmä siirtyy Valko-Venäjälle lepojakson jälkeen, väittää Wagner-komentaja Anton "Lotos" Yelizarov venäläisen sotabloggarin haastattelussa. Haastattelusta kertoo Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).