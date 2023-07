Washington Post: Ukrainan asevoimien komentaja puolustaa Venäjälle tehtäviä iskuja – MTV seuraa sotaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on suostunut jatkamaan Mustanmeren viljasopimusta, kertoi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan perjantaina. Viljasopimus on umpeutumassa ensi viikolla.



Kuitenkaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ei vahvistanut Erdoganin tietoa.



– Tästä ei ole Venäjän lausuntoa, Peskov vastasi Venäjän uutistoimistojen kysyessä asiasta.



YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lähetti tällä viikolla Putinille viljasopimuksen jatkamista koskevan kirjeen.



Sopimuksen ansiosta kolmesta Ukrainan satamasta on voitu viedä viljaa ja muita elintarvikkeita maailmanmarkkinoille yli 32 miljoonaa tonnia. Jos sopimusta ei jatketa, ruuan hinta saattaa nousta jopa nykyistä korkeammalle.



Suuri osa Ukrainasta lähtenyttä viljaa on päätynyt ruokkimaan ihmisiä muun muassa Afrikassa ja Lähi-idässä. Pari päivää sitten uutistoimisto AFP siteerasi YK:n kokoamia virallisia tietoja, joiden mukaan vain 2,5 prosenttia viljasta ja elintarvikkeista vietäisiin matalan tulotason maihin Mustanmeren viljasopimuksen nojalla.