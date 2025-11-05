Vantaan Sanomat kertoo, että parantumattomasti sairas Lasse Norres hyvästeli poliitikkokollegansa jo useampi kuukausi sitten.

Syöpää sairastava viihdealan yrittäjä Lasse Norres, 73, kertoi sairaudestaan ja sen etenemisestä Vantaan kokoomuksen valtuustoryhmälle jo useampi kuukausi sitten. Asiasta kertoo Vantaan Sanomat.

– Hän tuli hyvästelemään ryhmän, kaupunginvaltuutettu Paula Lehmuskallio (kok) kertoo.

Norres kertoi 29. lokakuuta Helsingin Sanomissa olevansa parantumattomasti sairas ja että hänellä on elinaikaa vain joitakin kuukausia jäljellä.

Lehmuskallio kertoo, että Norreksen sairaudesta kuuleminen oli karmivaa.

– Tuntuu niin vääryydeltä. Kuinka voi olla, että niin elämäniloinen ja -myönteinen ihminen sairastuu.

Helsingin Sanomien haastattelussa Norres kertoi, että hän sai elokuussa tiedon, että syöpä on levinnyt. Lääkäri antoi tuolloin Norrekselle musertavan ennusteensa tämän elinajasta.

Musiikin ja viihteen monitoimimies tuli aikanaan tunnetuksi Dingo-yhtyeen managerina. Hän on ollut Vantaan kaupunginvaltuutettu, mutta ei enää kevään vaaleoissa asettunut ehdolle sairautensa vuoksi.