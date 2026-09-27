Akne voi näyttäytyä ulospäin "muutamana finninä", mutta voi olla sitä sairastavalle hyvin kivulias sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Radio Novan juontaja Suvi Hartlin kärsi vuosia aikuisiän aknesta, jonka hän lopulta sai kuriin vahvalla lääkkeellä. Hän kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa aknen puhjenneen lapsen syntymän aikoihin, vajaat 20 vuotta sitten.

– Kasvoihin alkoi tulla ihon alla olevia, todella kipeitäkin näppyjä. Ihminen jaksaa yllättävän kauan kuitenkin ajatella, että varmaan tämä kohta tästä asettuu. Ehkä tällä voiteella tai ehkä tällä luontaistuotteella, Hartlin sanoo.

Hartlin sinnitteli aknen kanssa yli kymmenen vuotta ennen kuin meni ihotautilääkärin vastaanotolle. Hän kertoo aknen rajoittaneen elämää, eikä mihinkään huvittanut mennä ilman meikkiä. Myös kuviin hän laittoi aina meikin.

Sivuoireet huolestuttivat

Suvi Hartlinille oli tarjottu voimakasta aknelääkettä jo aiemmin, mutta hän lykkäsi sen aloittamista vuosia, sillä mahdolliset sivuoireet huolestuttivat häntä.

– Uskaltauduin sitten lopulta ihotautilääkärin vastaanotolle. Hän sanoi heti, että akne on hormoniperäistä, enkä löydä siihen apua marketeiden tai apteekin purkista, vaan että nyt pitää ottaa kovemmat keinot käyttöön.

Hartlinille määrättiin isotretinoiinia, jota käytetään vaikean aknen hoidossa.

– Lääkäri kertoi hyvin selkeästi lääkkeen haitoista ja hyödyistä. Hän muistutti myös, että ensimmäisen kuukauden tai kahden aikana esiin tulee pelkkiä haittapuolia. Pikku hiljaa näpyt kuitenkin alkavat kuivua.