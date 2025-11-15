Yhdysvaltain venäläisille öljyjäteille asettamat pakotteet ovat jalostustoiminnalle kohtalonkysymys itäisessä Euroopassa.

Venäläisen öljy-yhtiön Lukoilin jalostamoiden toiminnan yhtäkkinen pysäytys Itä-Euroopassa olisi alueen maille valtava taloudellinen isku, arvioi STT:lle taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.

– Sitä tietenkään ei haluta, koska taloudellinen kaaos ruokkisi EU-vastaisuutta, populismia ja Venäjä-myönteisempää ajattelua, Eloranta sanoo.

Yhdysvallat ilmoitti Lukoiliin ja toiseen venäläiseen öljy-yhtiöön Rosneftiin kohdistamistaan pakotteista lokakuun lopulla Britannian vanavedessä. Pakotteet tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 21. marraskuuta.

Käytännössä monet toimijat ovat jo lopettaneet yhteistyönsä öljyjättien kanssa. Vaikutukset tuntuvat öljyn jalostus- ja jakelutoiminnassa eri puolilla Eurooppaa, tuntuvimmin juuri Itä-Euroopassa. Suomessa polttoaineyhtiö Teboil on Lukoilin omistama.

Elorannan mukaan vaihtoehtoina on kansainvälisten omistusten toimintojen myyminen tai valtiolliseen kontrolliin ja mahdollisesti omistukseen ottaminen.

Myyminen on Elorannan mukaan kuitenkin hankalaa, koska rahaa liikkuisi venäläisille yrityksille, joilla on hyvin läheiset suhteet valtionhallintoon. Kansallistamiseen puolestaan liittyy oikeudellisia ongelmia.

Perjantaina paikallista aikaa Yhdysvaltain hallinto myönsi jatkoaikaa Lukoilin joillekin liiketoimille Venäjän ulkopuolella. Lisäaikaa annettiin joulukuun puoliväliin asti.

Bulgariassa jalostamo valtion hallintaan

Yksi Lukoilin suurimmista kohteista Euroopassa on Bulgariassa toimiva Burgasin öljynjalostamo. Bulgariassa tehtiin viime viikolla lakimuutos, jolla Burgasin jalostamo otetaan valtion hallintaan. Mustanmeren rannalla sijaitseva öljynjalostamo on Balkanin suurin.

Bulgarian parlamentin hyväksymän lakimuutoksen tarkoituksena on estää jalostamon sulkeminen. Jalostamon ottaminen valtion hallintaan ei vielä katkaise omistussuhdetta Venäjään, Eloranta kertoo.

– Jos taas puhutaan kansallistamisesta, siirtyisi omistajuuskin pois Venäjältä, hän tarkentaa.

Bulgarian mutkikkaan tilanteen ratkaisuun saatiin lähes puoli vuotta lisäaikaa, sillä Yhdysvallat myönsi tuoreimmassa päätöksessään tietyille Lukoilin Bulgarian-liiketoiminnoille poikkeusluvalla jatkoaikaa aina ensi vuoden huhtikuun loppuun asti.

Myös Romanian öljynjalostamo pulmana

Romaniassa ei ole vielä tehty päätöstä maassa sijaitsevan Lukoilin öljynjalostamon Petrotel-Lukoilin kohtalosta. Hallituslähde kommentoi anonyymisti Politicolle, että jatkoajan pyytämistä pakotteiden voimaanastumiselle harkitaan, ja kansallistaminen nähdään viimeisenä vaihtoehtona.

Romanian energiaministerin mukaan maan olisi otettava jalostamo haltuunsa, jotta pakotteita voitaisiin noudattaa vaarantamatta työpaikkoja ja kansallista polttoainemarkkinoiden tarjontaa. Asiasta kertoi Romania Insider -uutissivusto.

Petrotel-Lukoil vastaa noin 20:tä prosenttia Romanian jalostuskapasiteetista. Se on myös pääasiallinen öljyntuoja Slovakialle ja Unkarille. Lukoililla on Romaniassa myös noin 300 huoltoaseman verkosto.

Läntisessä Euroopassa Lukoil on vuodesta 2009 lähtien omistanut 45 prosentin osuuden hollantilaisesta öljynjalostamosta.

Rosneft säilyttää Saksassa virallisen omistusoikeuden keskeisiin jalostamoihin. Saksan hallitus on pitänyt näitä omaisuuseriä hallinnoitavanaan syyskuusta 2022 lähtien.

Saksa on saanut Yhdysvalloilta kuuden kuukauden siirtymäajan katkaista suhteet Rosneftiin.