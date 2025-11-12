Juuri nyt Avaa

Sperbankin johtajat lausunnot ovat linjassa Suomen Pankin ennusteen kanssa, jonka mukaan Venäjän talouden nopea kasvu on ohi ja bruttokansantuotteen kasvu hidastui kuluvan vuoden alkupuoliskolla selvästi ennakoitua nopeammin.

– Tulokset ovat odotettua heikommat, mutta näin vaikeana vuonna se ei ole huonosti, Gref arvioi Putinille.

Grefin mukaan Sperbank kasvaa "hyvin vaatimatonta vauhtia" talouden yleistilanteen vuoksi. Pankin kasvutahti on ollut vuonna 2025 heikompaa kuin se itse ennusti, Gref myöntää.

Sperbankin toimitusjohtaja Herman Gref ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat 10. marraskuuta.

Todellista painetta

Venäjän talouden kantokyky on ollut ennusteiden ja spekulaatioiden kohteena koko Venäjän vuonna 2022 alkaneen Ukrainan suurhyökkäyksen ajan.

"Arkoja"

Venäjän poliittinen johto on pyrkinyt tekemään parhaansa, että sota näkyisi mahdollisimman vähän venäläisten kuluttajien arjessa. Viime aikoina kuitenkin myös polttoaineesta on ollut paikka paikoin puutetta.

Lukoililla on ollut muutoinkin vaikea loppuvuosi, sillä Yhdysvaltojen "lekamaiset" pakotteet Lukoiliin ja Rosneftiin ovat aiheuttaneet tuntuvia kupruja yhtiöiden mahdollisuuksiin myydä öljyä ja toimia ulkomailla .

Lukoil jo järkkäsi ulkomaisten omistustensa, kuten Suomessa toimivien Teboil-huoltoasemien myynnin, Gunvor Groupille, joka kuitenkin perui ostotarjouksensa sen jälkeen, kun mahdollisen uuden omistajan Venäjä-yhteydet olivat laajalti esillä .

Lisäpainetta Venäjän taloudelle voitaisiin vanhemman tutkijan Watlingin mukaan lisätä ennen kaikkea Venäjän varjolaivaston toimintaa aidosti vaikeuttamalla. Nyt käytössä olevat pakotteet ovat "arkoja", eikä niitä ole todenteolla valvottu, hän katsoo.