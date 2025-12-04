Yhdysvaltain hallinto on myöntänyt jälleen jatkoaikaa venäläisen öljyjätti Lukoilin tietyille liiketoimille Venäjän ulkopuolella.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lykkäsi tänään pakotteiden voimaantuloa liiketoimissa, jotka liittyvät Lukoilin ulkomailla toimiviin polttoaineasemiin. Lisäaikaa annettiin nyt huhtikuun 29. päivään asti.
Aiemmin lisäaikaa oli annettu joulukuun 13. päivään saakka.
Lukoil omistaa muun muassa Suomen Teboilin.
Lukoil on pyrkinyt sille asetettujen pakotteiden vuoksi myymään kansainvälisiä liiketoimintojaan. Ensin kaupat pyrittiin tekemään venäläistaustaisen öljy-yhtiö Gunvorin kanssa, mutta yhtiö perui ostotarjouksensa myöhemmin Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi.
Tebol hakeutui yrityssaneeraukseen
Teboil hakeutui marraskuun lopussa yrityssaneeraukseen Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi. STT:n haltuunsa saaman yrityssaneeraushakemuksen perusteella Teboililla on velkoja noin 128 miljoonaa euroa pois lukien yhtiön konserninsisäiset lainat.
Yhtiö kertoi aiemmin marraskuussa alkavansa ajaa kylmäasemiaan alas. Ketjun kylmäasemilta on loppumassa polttoaine, koska yhtiö ei enää saa uusia toimituksia.Lisäksi useat kauppiasasemat ovat ilmoittaneet oviensa sulkemisesta.