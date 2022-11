Olvi vaitonaisena Lukashenkan uhkauksesta kansallistaa suomalaisyrityksiä Valko-Venäjällä – näin kommentoivat Kesko, Kemira ja Ponsse

MTV tavoitti asiaan liittyen virvoitusjuomayritys Olvin, joka ei juuri halunnut kommentoida Valko-Venäjän diktaattorin lausuntoja. Olvi on keväällä ilmoittanut aloittaneensa suunnittelun Valko-Venäjältä vetäytymiseksi.

– Viimeisimpiin käänteisiin liittyen työstämme asiaa ja palaamme, kun meillä on uutta kerrottavaa aiheeseen liittyen, Olvin yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling kommentoi niukassa sähköpostivastauksessaan.

Merkittävä osuus tuloksesta

Olvilla on enemmistöomistus Valko-Venäjällä toimivasta Lidskoe Pivo -panimosta, joka on ollut osa Olvia vuodesta 2008. Olvin tuoreimmasta osavuosikatsauksesta ilmenee, että Lidskoe Pivo tekee merkittävän siivun yhtiön tuloksesta.

Osavuosikatsauksessa Lidskoe Pivon myynnin uskotaan toteutuvan seuraavan vuoden sisällä. Ostajaehdokkaita on löytynyt, mutta Valko-Venäjä on hidastanut prosessia asettamalla rajoituksia yhtiöille, jotka toimivat sanktioita asettaneissa maissa.

Ponssella ja Kemiralla ei toimintaa

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo, että Lukashenkan ilmoitus ei vaikuta yhtiöön, sillä kaikki Ponssen Valko-Venäjän vienti on tapahtunut aiemmin venäläisen tytäryhtiön ja paikallisen jakelijan kautta. Omaa yhtiötä Ponssella ei ole ollut koskaan Valko-Venäjällä.

Vetäytyminen Venäjältä on yhtiön osalta vielä kesken, sillä tytäryhtiön OOO Ponssen myynti odottaa edelleen viranomaisten hyväksyntää.

– Lupaprosessiin on tullut viiveitä syksyn aikana. Toivomme tietysti, että saisimme päätökset viranomaisilta mahdollisimman nopeasti.

Ponsselle Venäjä on ollut merkittävä osa liikevaihtoa, noin viidennes liikevaihdosta.

– Venäjän markkinan menettäminen on ollut meille iso isku. Korvaavaa myyntiä on haettu nykyisiltä markkinoilta Euroopasta ja Amerikan mantereelta. Etenkin Euroopassa on ollut aktiivista, sillä korjuumäärät ovat kasvaneet Venäjän puun ja sahatavaran puuttuessa markkinoilta.