Teboil on joutunut keskeyttämään maksukorttiliikenteen asemillaan.
Yksityisasiakkaat eivät voi ostaa enää mitään polttoaineita miltään Teboil-asemilta, koska maksukorttiliikenne on keskeytetty. Asiasta kertoo Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt Ylelle.
Ammattiliikenteen dieselasemilla maksukorttiliikenne toimii Ylen mukaan ainakin toistaiseksi.
Flykctin mukaan maksukorttien hyväksyminen on keskeytynyt keskiviikon aikana pankkien toiminnan vuoksi. Teboilin mielestä pankkien toiminta on lainvastaista.