Lukoil omistaa Suomen Teboilin.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on myöntänyt jatkoaikaa venäläisen öljyjätti Lukoilin joillekin liiketoimille Venäjän ulkopuolella.
Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Bloomberg ja AFP.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on myöntänyt poikkeusluvan pakotteista tietyille liiketoimille, jotka liittyvät Lukoilin polttoaineasemiin sekä yhtiön kansainvälisten omistusten myyntiin.
Lisäaikaa annettiin useimmille toiminnoille joulukuun puoliväliin asti.
Yhdysvaltojen Lukoilin vastaiset pakotteet ovat astumassa voimaan ensi viikon perjantaina. Lukoil omistaa muun muassa Suomen Teboilin.