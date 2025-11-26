Energiaviraston mukaan viisi sähköverkkoyhtiötä on ollut yhteydessä siihen Teboil-asemien sähkönjakelun mahdollisesta keskeyttämisestä.

Viisi sähköverkkoyhtiötä on ollut yhteydessä Energiavirastoon Teboil-asemien sähkönjakelun mahdollisesta keskeyttämisestä, kertoo viraston johtaja Veli-Pekka Saajo STT:lle. Saajo sanoo Energiaviraston keskustelevan tällä hetkellä aktiivisesti viranomaisten kanssa tilanteesta.

Energiavirasto kehotti marraskuun puolivälissä sähköverkkoyhtiöitä ja sähkön toimittajia arvioimaan ja varmistamaan ennen sähkönjakelun keskeyttämistä Teboil-asemille, ettei keskeyttämisestä aiheudu onnettomuusvaaraa.

Sähkömarkkinalain perusteella onnettomuusriskin aiheuttavalla asemalla olisi neljä kuukautta aikaa maksujen laiminlyönnin eräpäivästä ennen kuin sähköt voidaan laittaa kohteesta poikki.

Saajon mukaan näiden neljän kuukauden aikana tarkoitus on, että kohde pystyisi ajamaan toimintonsa alas, jolloin onnettomuusriskiä ei enää olisi.

Sähkönjakelun tai -toimituksen keskeytys voisi Energiaviraston mukaan vaikuttaa esimerkiksi polttoainesäiliöiden vuotojen hallintaan. Lisäksi se voisi vaikuttaa muun muassa kohteessa oleviin turvajärjestelmiin ja hälytyksiin.

Teboil hakeutui viime viikon perjantaina yrityssaneeraukseen sen venäläiselle emoyhtiölle Lukoilille asetettujen pakotteiden vuoksi. STT:n haltuunsa saaman yrityssaneeraushakemuksen perusteella Teboililla on velkoja noin 128 miljoonaa euroa pois lukien yhtiön konserninsisäiset lainat.

Yhtiö kertoi viime viikolla alkavansa ajaa kylmäasemiaan alas. Ketjun kylmäasemilta on loppumassa polttoaine, koska yhtiö ei enää saa uusia toimituksia.