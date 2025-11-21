Polttoaineketju Teboil on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Hakemus on jätetty tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.
Kriisiin ajautunut polttoaineyhtiö Teboil on hakeutunut tänään yrityssaneeraukseen. Yhtiö on jättänyt hakemuksensa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Asia selviää Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä maksukyvyttömyysrekisteristä.
Teboil on joutunut ahtaalle, kun sen emoyhtiö, venäläinen öljyjätti Lukoil on joutunut Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi. Teboilin kylmäasemilta on loppumassa polttoaine, koska yhtiö ei enää saa uusia toimituksia.