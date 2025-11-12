Suomessa Teboil-tontteja on ostanut yhtiö, jolla on Venäjä-kytköksiä, kertoo Joutsan Seutu. Teboilin tulevaisuus on muutoinkin herättänyt kysymyksiä, joita puolustusministeriö on alkanut selvittää.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo MTV Uutisille, että Teboil-kysymys pitää pohtia tarkasti. Häkkänen sanoo käynnistäneensä asiasta selvityksen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa pari viikkoa sitten.

– Ei voi olla niin, että meillä siirtyy valtava määrä kriittistä infraa tai kiinteistöjä tuosta noin vaan jonkun toisen käsiin, sanoo Häkkänen MTV Uutisille.

Venäläisten yksityishenkilöiden kiinteistökaupoille Suomessa on täyskielto, mutta Häkkäsen mukaan kiinteistö- ja yritysjärjestelykontrollissa on lakimuutostarpeita.

– Kiinteän infran ja yksittäisten kiinteistöjen siirtyminen vääriin käsiin pitää pystyä vielä tehokkaammin torjumaan ja valvomaan, sanoo Häkkänen MTV Uutisille.

Häkkäsen mukaan selvityksessä arvioidaan, mitkä ovat nykyiset oikeudelliset toimivaltuudet puuttua asiaan ja miten taustat selvitetään.

