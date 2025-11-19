Ylijohtaja Huttunen: "Suomella ei mitään perusteita tarttua Lukoilin vetoomukseen"
Julkaistu 19.11.2025 17:32
MTV UUTISET – STT
Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että öljyjätti pyysi Suomea vaikuttamaan Yhdysvaltoihin ja Britanniaan pakotteiden takia. Ulkoministeriön pakoteyksiköstä kerrotaan STT:lle, ettei siellä ole tiedossa, onko valtiojohto vastannut venäläisyhtiön vaikuttamispyyntöön.
Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ei näe mitään perusteita sille, miksi Suomen valtio olisi tarttunut venäläisen öljyjätti Lukoilin vetoomukseen vaikuttaa Yhdysvaltain ja Britannian pakoteviranomaisiin. Suomessa lähtökohta hänen mukaansa on, että EU:n ulkopuolisten maiden asettamien pakotteiden soveltaminen on yritysten ja rahoituslaitosten tehtävä.
Yhdysvallat ilmoitti 22. lokakuuta asettavansa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Britannia oli kertonut uusista pakotteistaan näitä yhtiöitä kohtaan viikkoa aiemmin.
– Nämä ovat kolmansien maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden pakotteita. Suomen viranomaiset eivät voi tehdä niistä tulkintoja, se ei ole meidän asiamme, Huttunen sanoo STT:lle.
Myös Suomen toimitus- ja huoltovarmuus on turvattu energian osalta, joten sitäkään perustetta puuttumiselle ei ole.
Huttunen ei halua spekuloida, voisiko Suomi jossain tilanteessa päättää, että se yrittää vaikuttaa muiden asettamiin pakotteisiin, joko ulkomailta tulevien tai Suomen sisältä tulevien vetoomusten perusteella.
– Sehän olisi sitten poliittinen valinta.
Orpo ei kommentoinut keskiviikkona
Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että Lukoil pyysi Suomea vaikuttamaan Yhdysvaltain ja Britannian pakoteviranomaisiin.
Lehden näkemässä kirjeessä Suomelta pyydettiin sekä tukea Lukoilin ulkomaalaisten liiketoimintojen myymisessä venäläistaustaiselle Gunvor-konsernille että sitä, että valtiojohto olisi kauppojen vauhdittamiseksi yhteydessä Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Lehden mukaan Lukoilin tytäryhtiön Teboilin edustajat toimittivat lokakuun lopulle päivätyn kirjeen pääministeri Petteri Orpolle (kok.) ja elinkeinoministeri Sakari Puistolle (ps.).
Gunvor perui sittemmin ostotarjouksensa Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi. Yhtiötä oli perustamassa vuonna 2000 venäläisoligarkki Gennadi Timtshenko, joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014. Yhdysvallat on kutsunut yhtiötä "Kremlin sätkynukeksi".
Gunvor on Kyprokselle rekisteröity, ja sen pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. Yhtiö on virallisesti ollut ruotsalaisomistuksessa ja välttänyt näin Venäjä-pakotteet.
STT ei tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa keskiviikkona. Pääministerin esikunnasta kerrottiin, ettei Orpo ainakaan keskiviikkona ehdi kommentoida asiaa, ja että muutenkin Puisto olisi asian "vastuuministerinä" parempi taho kommentoimaan.
Puisto on tällä hetkellä työmatkalla Washingtonissa edistämässä Suomen ja Yhdysvaltojen jäänmurtajayhteistyötä. STT ei ollut kello 17:ään mennessä tavoittanut myöskään Puistoa kommentoimaan Lukoil-kirjettä.
UM keskustellut Teboilista USA:n ja Britannian kanssa
Ulkoministeriön pakoteyksiköstä kerrotaan STT:lle, että Lukoilin avunpyyntö Suomen valtiojohdolle on heillä tiedossa. Yksikön päällikkö Elina Rimppi sanoo, ettei yksiköllä ole kuitenkaan tietoa, onko pyyntöön vastattu vai ei.
Myös hän kertoo, että Suomessa yritykset tekevät päätökset muiden maiden pakotteiden noudattamisesta itsenäisesti. Esimerkiksi pankit voivat noudattaa EU:n ulkopuolisia pakotteita laajan toimintaympäristönsä ja riskienhallinnan perusteella.
Suomen valtion pääomistama energiayhtiö Neste lopetti polttoainetoimitukset Teboilille Lukoil-pakotteiden vuoksi. Pankit ovat puolestaan rajoittaneet Teboilin maksuliikennettä.
Niin ikään tahot, jotka asettavat pakotteita, tekevät päätöksensä pakotteista itsenäisesti. Rimppi lisää, että Venäjän vastaisista pakotteista käydään kuitenkin yhteisiä keskusteluja niiden maiden kesken, jotka ovat tällaisia pakotteita asettaneet.
– Yleisesti Venäjää kohtaan pakotteita asettaneen pakotekoalition piirissä käydään keskustelua pakotteiden yhtenäistämisestä ja pakotteiden soveltamisesta, Rimppi sanoo sähköpostiviestissään.
Ulkoministeriöllä ei ole toimivaltaa tulkita muiden maiden asettamia pakotteita. Rimppi kertoo, että ministeriö on kuitenkin keskustellut pakotteiden tulkinnasta ja soveltamisesta Yhdysvaltojen ja Britannian viranomaisten kanssa.
Keskustelut ovat Rimpin mukaan koskeneet Teboiliin liittyvän olennaisen maksuliikenteen helpottamista erityisesti kemikaaliturvallisuuden varmistamiseksi. Hän ei kuitenkaan viestissään avaa tarkemmin, ovatko keskustelut johtaneet mihinkään tai onko niiden pohjalta tehty jotain päätöksiä. Rimpin mukaan hänellä ei ole asiaan tämän enempää kommentoitavaa.
Ainakin Teboilissa on virinnyt viime päivinä toivo yhtiön maksuliikenteen palauttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön perjantainen päätös myöntää poikkeuslupa pakotteista tietyille liiketoimille, jotka liittyvät Lukoilin polttoaineasemiin ja yhtiön kansainvälisten omistusten myyntiin.
Teboil sanoi maanantaina tiedotteessaan, että yhtiön maksuliikenteen palauttamiselle on tuoreen päätöksen myötä selkeät oikeudelliset perusteet. Lupa on Teboilin mukaan voimassa 13. joulukuuta saakka.
Yhtiö sanoi aikovansa palauttaa "täyden operatiivisen toimintakykynsä" mahdollisimman nopeasti.