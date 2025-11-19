Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että öljyjätti pyysi Suomea vaikuttamaan Yhdysvaltoihin ja Britanniaan pakotteiden takia. Ulkoministeriön pakoteyksiköstä kerrotaan STT:lle, ettei siellä ole tiedossa, onko valtiojohto vastannut venäläisyhtiön vaikuttamispyyntöön.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ei näe mitään perusteita sille, miksi Suomen valtio olisi tarttunut venäläisen öljyjätti Lukoilin vetoomukseen vaikuttaa Yhdysvaltain ja Britannian pakoteviranomaisiin. Suomessa lähtökohta hänen mukaansa on, että EU:n ulkopuolisten maiden asettamien pakotteiden soveltaminen on yritysten ja rahoituslaitosten tehtävä.

Yhdysvallat ilmoitti 22. lokakuuta asettavansa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Britannia oli kertonut uusista pakotteistaan näitä yhtiöitä kohtaan viikkoa aiemmin.

– Nämä ovat kolmansien maiden eli EU:n ulkopuolisten maiden pakotteita. Suomen viranomaiset eivät voi tehdä niistä tulkintoja, se ei ole meidän asiamme, Huttunen sanoo STT:lle.

Myös Suomen toimitus- ja huoltovarmuus on turvattu energian osalta, joten sitäkään perustetta puuttumiselle ei ole.

Huttunen ei halua spekuloida, voisiko Suomi jossain tilanteessa päättää, että se yrittää vaikuttaa muiden asettamiin pakotteisiin, joko ulkomailta tulevien tai Suomen sisältä tulevien vetoomusten perusteella.