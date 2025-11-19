Asemat sulkeutuvat, kun polttoaine on myyty loppuun.
Venäläisen Lukoilin omistama Teboil ajaa alas huoltoasemansa, yhtiö tiedottaa.
Huoltoasemat sulkeutuvat vaiheittan sitä mukaan, kun polttoainevarastot myydään loppuun, Teboil kertoo.
Jos Teboilin huoltoasemalla polttoaineen hintana näkyy "3.888", tarkoittaa se, että kyseinen polttoainelaatu on loppunut asemalta.
Käteismyynti kaikilla huoltoasemilla on jo päättynyt lokakuun lopulla.
Teboilin mukaan suljetuilla asemilla asiaton oleskelu ja läpikulku on kielletty.
Talvikunnossapitoa suljetuilla asemilla vähennetään asteittain alasajon edetessä.