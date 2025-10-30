Teboil kuuluu yhtiöön, jonka Lukoil sanoo myyvänsä.
Venäläinen öljyjätti Lukoil on hyväksynyt Gunvor-kauppayhtiön tekemän tarjouksen yhtiön kansainvälisiä omistuksia hallitsevasta Lukoil International gmbh:sta.
Asiasta kertoo Lukoil. Gunvor on vahvistanut neuvottelevansa Lukoilin kanssa asiasta.
Venäläisen Lukoilin Venäjän ulkopuolisiin omistuksiin kuuluvat muun muassa Suomessa toimivat Teboil-huoltoasemat.
Lukoilin suunnitelmasta uutisoiva uutistoimisto Reuters ei eritellyt, kuuluuko juuri Teboil ostotarjoukseen.
MTV Uutiset ei ole tavoittanut Teboilia kommentoimaan kauppaa.
Oy Teboil Ab siirtyi vuonna 2024 Lukoilin sveitsiläisen tytäryhtiöltä Litasco SA:lta Itävaltaan rekisteröidylle Lukoil International GMBH -yhtiölle, kertoo Ilta-Sanomat.