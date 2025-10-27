Pakotteiden vuoksi pinteessä olevalla Teboil-huoltoasemalla riitti asiakkaita Järvenpäässä.

MTV Uutisten tavoittamat Teboil-huoltoasemien kauppiaat eivät halunneet haastatteluun, eikä yhtiön johtotasolta kommentoitu tiukkaa tilannetta. Sen sijaan Järvenpään Teboilin asiakkaita mietityttivät huoltoasemaketjun taustat.

Omistajana on venäläistaustainen Lukoil, johon pakotteet ovat iskeneet. Neste on keskeyttänyt polttoaineen jakelun Teboil-asemille.

Yksi vakiotankkaajista on Marisa.

– Vähän kaksipiippuinen juttu. Suomalaiset menettävät työpaikkoja, jos toiminta menee kokonaan poikki. Venäjä-omistuksesta en kyllä tykkää.