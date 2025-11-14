Venäläinen öljyjätti Lukoil jatkaa neuvotteluja kansainvälisen liiketoimintansa myymisestä.
Siihen kuuluu Suomessa toimivan Teboilin lisäksi muun muassa öljynjalostamoja monissa maissa.
Yhtiö kertoi tänään tiedotteessaan, että neuvotteluja käydään useiden mahdollisten ostajien kanssa.
Lukoil sanoo pyrkivänsä siihen, että sen liiketoiminnot ulkomailla voisivat jatkaa toimintaansa keskeytyksettä.
Kaupanteolla alkaa olla kiire, sillä Yhdysvaltojen pakotteet Lukoilia vastaan astuvat voimaan 21. marraskuuta eli ensi viikon perjantaina. Yhtiö on pyytänyt jatkoaikaa, mutta sen saamisesta ei ole varmuutta.
Lukoil yritti ensin myydä liiketoimintansa venäläistaustaiselle, raakaöljykauppaa käyvälle Gunvor-yhtiölle, mutta se perui ostotarjouksensa.