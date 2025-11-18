Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil lähestyi Suomen pääministeriä Petteri Orpoa (kok.) ja elinkeinoministeriä Sakari Puistoa (ps.) viime kuussa kirjeellä. Asiasta uutisoi tiistaina Ilta-Sanomat.
Ilta-Sanomat on nähnyt kirjeen, jonka Lukoilin tytäryhtiön Teboilin johto on toimittanut suomalaisministereille.
Lukoil pyysi kirjeessä Suomen valtion tukea yhtiön ulkomaisten liiketoimintojen myymiseen.
Lisäksi Petteri Orpon hallitusta pyydettiin vauhdittamaan kauppoja olemalla yhteydessä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön sekä Britanniaan.
Lue myös: Stubb kehuu Trumpia Lukoil-pakotteista: "Erinomaista työtä"
Kirje on IS:n mukaan päivätty lokakuun lopulle, jolloin venäläistaustainen energiayhtiö Gunvor teki ostotarjouksen Lukoilin kansainvälisistä liiketoiminnoista.
Gunvor kuitenkin perui ostotarjouksensa Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi marraskuun alussa.
Gunvor on yksi maailman suurimmista raakaöljykauppiaista. Yhtiötä oli perustamassa vuonna 2000 venäläisoligarkki , joka myi osuutensa yrityksestä vuonna 2014.