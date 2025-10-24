MTV:n Pöllöraati ihmetteli, miksei polttoaineisiin puututtu pakotteilla jo aiemmin Ukrainan sodan aikana.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Neste ei enää myisi polttoainetta venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin omistamalle Teboilille. Tilanne on seurausta siitä, että Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita venäläisiä Lukoilia ja Rosneftia vastaan.

Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki toteaa Huomenta Suomen Pöllöraadissa olevan hieman yllättävää, että Yhdysvallat lähti nyt käyttämään polttoainepakotteita aseena. Hän tosin toteaa, että tilanteet voivat muuttua nopeasti, koska Yhdysvaltojen presidenttinä on Donald Trump.

– Tämäkin pakote voidaan varmaan purkaa silmänräpäyksessä. Mutta pakote on yllätys, että hän (Trump) otti sen niin nopeasti käyttöön. Se ei ollut enää yllätys, että seuraukset tulevat tänne (Suomeen).

Ylen Politiikkaradion politiikan toimittaja Linda Pelkonen puolestaan toteaa, että yllättävää on ollut se, että Ukrainan sota on saanut jatkua näinkin pitkään ennen kuin polttoaineasiaan puututaan.