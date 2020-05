Limnéll ja Vartiainen: "Kriisi asettaa meidät perimmäisten kysymysten eteen – mitä on terveys ja miten paljon se saa maksaa?"

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa maailmantalouteen pahinta taantumaa sitten 1930-luvun. Valtiovarainministeriön virkamies käytti tilanteesta ilmaisua “yhteiskunnasta uhkaa loppua happi. Niin brutaalia kuin se onkin, kun kyseessä on ihmisten henki ja terveys, rahasta ja taloudesta on pakko puhua.

Ruotsissa ja Suomessa on kummassakin eri epidemioita, pääkaupunkiseutu ja muu maa; sekä vanhusten hoivakodit ja muu väestönosa. Mutta erotkin ovat suuria.

Helsingissä ravintolat ovat kiinni, kun samaan aikaan Tukholmassa voi lähes entiseen tapaan nauttia kaupungin palveluista. Ruotsissa on ihmetelty Suomen huoltovarmuusvarastoja ja poikkeuslakeja.

Osalla suomalaisista on viikkojen kotivara. Osa ruotsalaisista on näkevinään jo laumaimmuniteetin piirteitä, vaikka tautipiikkiä tuskin on kummassakaan maassa nähty.