Ilkka Ahtiaisen kommentti: Totuuden hetki lähestyy Suomessakin – yhteiskunta ei kestä pysähdystilaa loputtomiin

Sanotaan se nyt tässä vielä kerran, vaikka se on sanottu moneen kertaan: Suomen valtiovallan voimassa oleva strategia pandemiasta selviytymiseen on tasata tautihuippua. Tavoitteena on estää terveydenhuoltojärjestelmämme ylikuormittuminen tai peräti romahdus. Siis suomeksi sanottuna estää se, ettei hoidettavia tule kerralla niin paljon, ettei kaikkia pystytä enää hoitamaan.