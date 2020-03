Jarno Limnellin kolumni: Apatia ei ole vaihtoehto – pelon ilmapiiri nitistää toivon ja lamauttaa yhteiskunnan

Koronaviruksen leviämistä Suomessa on pyritty hillitsemään historiallisesti poikkeuksellisilla liikkumisrajoituksilla vasta reilun viikon ajan, ja nyt jo moni meistä kyselee, milloin tämä loppuu. Terveydenhuollon kapasiteetin turvaaminen on ymmärrettävä selitys valituille toimille, joiden tavoitteena on tautihuipun tasaaminen – mutta kuinka pitkään, kysyy professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta.