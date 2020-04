Analyytikot: Yritysten alkuvuosi on ollut yllättävän hyvä, mutta toisella vuosineljänneksellä rysähtää

Talousjärjestelmä nojaa ihmisten kulutukseen

Peli on poliittisten päättäjien käsissä

– Tällä hetkellä peli on poliittisten päättäjien käsissä. On turha alkaa spekuloida ennen kuin on kunnolla osviittaa. Markkinoilla on hyväksytty se tosiasia, että tästä vuodesta tulee heikko, mutta ensi vuonna ollaan selkeällä elpymisen polulla, Saari painottaa.