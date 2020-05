Päätoimittajan kommentti: Koronan ensi-isku oli pelkkä tussahdus – entäpä jos annettaisiin vaara ohi -merkki?

Epidemia on ollut paljon pelättyä lievempi

Palataan kuitenkin vielä korona-ajan perusasiohin. Tähän mennessä Suomessa on testattu 179 400 ihmistä. Positiivisen tuloksen eli tartunnan saaneita on 6 776. Sairaalahoidossa on 74 henkeä, teholla 10. Kuolleita on 314. Kaikki avainluvut ovat matalia, korkea on ainoastaan kuolleiden mediaani-ikä, se on 84.