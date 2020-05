Lapin hiihtokeskukset tuskailevat jo ensi kautta – koronan tautipiikin siirtyminen syksyyn olisi katastrofi: "Lähes kaikki matkailuyritykset tulisivat tuhoutumaan"

Turistit eivät voi nauttia ennätyslumesta

Näky hiihtokeskuksissa on karu. Lunta on enemmän kuin vuosiin, mutta rinteet, ravintolat, kaupat ja hotellit ammottavat tyhjyyttään.

– Levi on hiljentynyt täysin. Tällä hetkellä auki ovat enää ruokakaupat ja yksi huoltoasema, kaikki muu on kiinni. Tämä on tietynlainen aavekaupunki. Ajanjakso on muistuttanut toukokuun loppua, joka on meille perinteisesti hiljaisinta aikaa, Palosaari kertoo.