Käsityöpuoti otti käyttöön hypistelymaksun: "Keskustelunavaus kierolla savolaisella tavalla"

Pieksämäellä sijaitseva käsityöläispuoti otti käyttöön viiden euron hypistelymaksun. Yksi yrittäjistä kertoo MTV Uutisille, mistä on kyse.

Pieksämäkeläinen käsityöläisten ja taiteilijoiden tuotteita myyvä Taitajapuoti Terttu järjestää hypistelymaksu-nimellä kulkevan tempauksen, jolla halutaan nostaa esiin pienten kivijalkayrittäjien vaikea tilanne.

Tammikuun kestävän kampanjan idea on, että asiakas maksaa myymälään tullessaan viiden euron "hypistelymaksun". Jos hän ostaa jotain, vähennetään se laskun loppusummasta. Jos mitään ei tartu mukaan, puoti pitää rahat.

Kuun lopussa järjestetään vielä "hautajaiset", kun puodin kivijalkaliike sulkee ovensa. Verkkokauppa jatkaa edelleen.

Taitajapuoti Tertun yrittäjät Satu Antikainen, Anne Pesonen ja Elsa Pohjalainen.

Keskustelunavaus, ei markkinointikikka

Vuonna 2022 perustettua Taitajapuoti Terttua pyörittää kolme yrittäjää, Anne Pesonen, Satu Antikainen ja Elsa Pohjalainen.

Pesonen painottaa MTV Uutisille, että kyseessä ei ole markkinointikikka, ei viimeinen yritys saada kivijalkapuodille lisää asiakkaita eikä taustalla ole pyrkimystä ajaa kivijalkaliikkeisiin sisäänpääsymaksuja.

Kyseessä ei myöskään ole kivijalkaliikkeen virallinen hätähuuto. Pesosen mukaan päätös sulkea liike ja keskittyä verkkokaupan pyörittämiseen tehtiin jo kuukausia sitten.

– Tämä on keskustelunavaus vähän kierolla savolaisella tavalla, hän naurahtaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Ehkä hieman provosoivasti on lähdetty avaamaan keskustelua siitä, mikä on hypistelyn ja kivijalkaliikkeiden arvo.

Asiantuntijapalvelut vaarassa kadota

Pesonen kertoo, että paljon kuullaan tarinoita esimerkiksi kenkäkauppiaista, joiden pakeilla käydään hyödyntämässä asiantuntijuutta. Kauppiaan kanssa saatetaan etsiä jalalle lestiltään sopivat kengät.

– Sitten sanotaan, että palataan asiaan, mennään kotiin ja tilataan ne samat kengät jostain netistä muutamaa kymppiä halvemmalla.

Pesonen kertoo, että moni kivijalkaliike on ahdingossa ja asiantuntijapalveluiden saaminen alkaa monessa paikassa olla jo aika haastavaa. Hän muistuttaa, että tällä menolla kivijalkaliikkeet eivät pysy pystyssä, sillä liikkeet tarvitsevat maksavia asiakkaita.

– Olemme vain ottaneet hypistelyn arvon konkreettiseksi maksuksi avaamaan keskustelua.

Hypistelymaksulla puoti haluaakin ottaa kantaa yleistä ostokäyttäytymistä ja ulkomaisia halpoja verkkokauppoja vastaan. Lisäksi se on kannanotto eettisyyden, ekologisuuden, kotimaisuuden ja suomalaisen erikoisosaamisen puolesta.

Paljon palautetta

Erilaisia kotimaisten tuotteiden ostokampanjoita nähdään aina välillä. Taitajapuoti Tertussa todettiin, että kenties tällaisella hieman nurinkurisella tempauksella saataisiin enemmän keskustelua ja niin todella Pesosen mukaan kävi.

Palautetta on tullut runsaasti, niin negatiivista kuin positiivistakin. Jälkimmäistä on tullut etenkin pienyrittäjiltä.

Pesosen mukaan he ovat saaneet paljon viestejä, joissa on sanottu, että heidän pitäisi lähteä tekemään kampanjaa positiivisen kautta. Hän korostaa, että he eivät missään nimessä haluakaan unohtaa tätä positiivista puolta.

– Emme syyllistä hypistelystä emmekä ole ajamassa sellaista kulttuuria, että ei saa koskea ja että aina on pakko ostaa.

Hypistely kuuluu ostopäätökseen

Pesonen kertoo, että myös he Taitajapuoti Tertun yrittäjät ovat kovia hypistelemään tuotteita kaupoilla eikä heillä ole mitään sitä vastaan. Tämäkin huomiokampanja kestää lyhyen hetken, tammikuun loppuun.

– Olemme aina toivottaneet kaikki asiakkaat tervetulleiksi hypistelemään ja ihastelemaan eikä meillä ole koskaan ollut ostopakkoa.

Kampanjalla yrittäjätrio halusi kiinnittää huomion siihen, että tällä menolla ei ole pian enää paikkoja, joissa tuotteita voisi hypistellä.

Yrittäjien tempauksesta uutisoi ensin Pieksämäen Lehti.

Katso myös video: Miten tehdään parhaat kirppislöydöt?

8:39

Verkkokauppojen ja perinteisten kirpputorien lisäksi monista kaupungeista löytyy nykyään toinen toistaan tyylikkäämpiä käytettyjen vaatteiden ja asusteiden myyntiin erikoistuneita vintage- ja second hand -liikkeitä.