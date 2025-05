Stylisti Minttu Vesala kertoo, miksi suomalaisten tyyli on ihan omaa luokkaansa – Fashion in Helsinki -muotiviikko päättyi

Fashion in Helsinki -muotiviikko keräsi yhteen alan ammattilaiset ja suuren yleisön. Tältä tapahtumassa näytti.

Amos Rexin kummuille kerääntyi illalla suuri joukko seuraamaan nuorten suunnittelijoiden muotia.

– Tuolla muoti menee jo taiteen puolelle, kuvailee näytöksen kuratoinut Minttu Vesala illan muotiesitystä.



– Kuvailisin, että se on suomalaisen muodin uusi ääni. 55 luovaa uutta suunnittelijaa, jotka ovat uniikkeja ja rohkeita.

Mallit valmistautumassa kuvauksiin ja illan näytökseen.MTV

Kaduilla suomalaisten tyyli on kaukana muotinäytöksen asuista.



– Suomalaisten tyyli on ihan omaa luokkaansa. Etten sanoisi jopa maailmalla tunnettu, Minttu Vesala luonnehtii yllättäen.

Minttu Vesala mukaan muodissa on inspiroivaa yhdistellä mitä sattuu.MTV

Suomalainen ei nimittäin välttämättä välitä miltä näyttää.



– Suomalainen ei pukeudu muille. Suomalainen pukeutuu itselleen.



– Sitten, kun et enää välitä, miltä näytät, alkaa tulemaan crazya (hullunkurista) settiä. Se on ihan mieletöntä ja muodissakin tosi inspiroivaa, että yhdistetään mitä sattuu.

Kansallispuku plus urheiluvaatetus

Emmassa eli Espoon modernin taiteen museossa järjestettiin puolestaan tänään Muodinmuutos-näyttelyn avajaiset osana Fashion in Helsinki -viikkoa.



– Muodin taiteellisuus haluttiin tuoda esille, ja monet suunnittelijat työskentelevät taiteen ja muodin rajapinnoilla, sanoo Emman intendentti Reetta Kalajo.

Reetta Kalajo kertoo, että Muodinmuutos –näyttelyssä on mukana suunnittelijoita ja taiteilijoita Pohjoismaista ja Pohjois-Euroopasta.MTV

Yksi muotisuunnittelijoista on Lauri Greis, jonka mallisto yhdistää karjalaisen käsityöperinteen ja kansallispuvut nykyaikaiseen urheiluvaatetukseen.



– Ajatus tähän lähti isoäidiltä peritystä Antrean kansallispuvusta, Greis kertoo.

Karjalainen urheilufolklore -mallistosta saa osittain kiittää Lauri Greisin isoäitiä.MTV

– Urheiluvaatetus on osa-alue, mikä kiinnostaa tosi paljon ja minkä kanssa haluaisin työskennellä tulevaisuudessa.

Lauri Greis uskoo, että muotisuunnittelijan töitä löytyy, jos niitä jaksaa ahkerasti hakea.MTV

Suurin osa muotisuunnittelijan töistä, etenkin mielenkiintoisimmista töistä, löytyy ulkomailta.



– Kyllä niitä löytyy, jos jaksaa vain ahkerasti hakea. On oltava valmis laittamaan itsensä likoon ja tehtävä duuneja, joita ei opiskeluaikana ajatellut tekevänsä.

Lapsena tekstiilitehtaalla, nyt muotisuunnittelija

Made in Pakistan -mallisto kertoo Abbas Mandegarin kokemuksista tämän työskennellessä lapsena Pakistanissa tekstiilitehtaassa.



Mandegarin perhe oli paennut Afganistanista Pakistaniin. Sieltä Mandegar päätyi vielä Ruotsiin, jossa on juuri valmistunut muotisuunnittelijaksi.



– Valitettavasti hän ei päässyt tänne, mutta olen keskustellut hänen kanssaan. Olin kyyneleet silmissä, kun kuulin sen matkan, minkä hän on tehnyt, Reetta Kalajo kertoo.

Teos saksista

Emmassa näkyvässä mallistossa Mandegar on käyttänyt samoja välineitä, millä lapsena teki töitä tehtaassa. Yksi teos koostuu saksista.

Tällaisia saksia Abbas Mandegar käytti lapsena tekstiilitehtaalla.MTV

– Hän on nimenomaan halunnut sellaisia saksia, mitä on Pakistanin tekstiilitehtaassa käyttänyt.



Mallistonsa kautta Abbas Mandegar halusi voittaa traumansa ja päästä herraksi menetetyn lapsuutensa kanssa.

– Nyt hän saa itse päättää, miten näitä välineitä käyttää, Reetta Kalajo sanoo.