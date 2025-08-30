Kuinka paljon törsäätte rahaa vaatteisiin, Anni Ihamäki, Matilda Wirtavuori ja Leena Harkimo?

Uuden suomalaisen muotiketjun avajaisissa selvisi, miten julkkikset suhtautuvat uusien vaatteiden ostamiseen, pikamuotiin ja kiinalaisiin verkkokauppoihin.

Ostatko vaatteita Temusta tai Sheinistä? Entä pitääkö vaatteiden olla viimeisen muodin mukaisia?



Muun muassa näihin kysymyksiin tunnetut suomalaiset vastaavat yllä olevalla videolla.



Suomalaisketju Your & Moren avajaisiin Helsingin Triplaan saapuneet vieraat, kuten Anni Ihamäki, Leena Harkimo, Matilda Wirtavuori ja Marko Björs kertovat, millaisia valintoja he tekevät vaateostoksia tehdessään.

Oheiselta videolta selviää yllättävä totuus siitä, kuinka paljon kukin heistä käyttää rahaa kuukaudessa vaatteisiin.

Moni kertoo suosivansa vaateostoksissaan kotimaisia tuotteita, laatua ja klassisia valintoja, jotta vaatteet kestävät aikaa. Myös kierrättäminen ja vaatteiden lainaaminen vaatealan yrityksiltä tai kavereilta on yleistä.

Harkimo paljastaa hauskan yksityiskohdan siitä, miten vanhoja vaatteita hänen vaatekaapistaan löytyy.

Yllä olevalta videolta selviää myös, miksei Marko Björs osta netistä vaatteita.

