Lankesitko sinäkin? Helsinkiläistä kivijalkakauppaa ei ollut olemassakaan

Miten huijauskaupan tunnistaa? Mikä kaupan osoite on , entä puhelinnumero tai sähköpostiosoite? Tarjotaanko yhteydenottoihin pelkkä sähköpostiosoite tai nettisivun lomake vailla muita tietoja?

Millaisia tietoja kauppa itsestään ylipäätään antaa? Väittääkö kauppa sijaitsevansa esimerkiksi Helsingissä? Googlaa kaupan nimi ja osoite: onko kyseistä liiketilaa olemassa, mitä osoitteessa sijaitsee? Jos kauppa kertoo olevansa suomalainen, sen tietoja voi koittaa hakea myös yrityshausta.

Miten kaupassa voi maksaa ? Luotettava sivusto antaa yleensä useita vaihtoehtoja.

Onko tarjous voimassa "vain tänään” tai "vain hetken", tai onko aletuotteita tarjolla vain muutamia? Huijauksessa kaupalla on usein kiire: ostaja halutaan saada pulittamaan rahat ennen kuin hän ehtii syvemmin pohtia, onko kaikki kohdallaan.

Lue verkkokauppasivuston käyttöehdot, toimitusehdot ja muut palveluehdot! Näistä saattaa käydä ilmi, että kaupan todellinen sijainti on jossakin muualla kuin Suomessa. Tilausehdoista voi käydä ilmi, että myyjä toimii Suomessa, mutta tuote toimitetaan Kiinasta. Palautusehdoista voi selvitä, että palautus täytyykin tehdä esimerkiksi Aasiaan. Älä tee tilausta, jos et ymmärrä kaupan ehtoja tai jokin niissä vaikuttaa oudolta.

Löytyykö kaupasta muiden asiakkaiden kokemuksia esimerkiksi keskustelupalstoilta tai yrityksen some-sivulta? Verkkokaupan omalla sivuilla olevat arvostelut voivat olla tekaistuja. Lue arvosteluja ajatuksella: vaikuttaako niiden kieli todellisen ihmisen käyttämältä kieleltä? Eroavatko oikeiden ihmisten tekemiksi väitetyt arvostelut sisällöltään toisistaan, vai toistavatko ne samoja asioita? Tarkista myös näkemäsi mainoksen Facebook-kommentit; jos sivusto ei näytä niitä, kokeile valita kommenttiosion oikeasta yläkulmasta vaihtoehto "kaikki kommentit".

Älä luota siihen , että huijaussivuston tunnistaa kielestä. Nykyisin huijauksia tehtaillaan myös suomeksi ja ne voivat olla hyvin vakuuttavia.

Älä luota .fi-päätteeseen – se ei merkitse, että kauppa varmasti olisi suomalainen tai Suomessa.

Onko somessa mainostaneen yrityksen Facebook-sivulla sisältöä ja millaista se on? Jos kauppa mainostaa vaatteita tai kertoo olevansa vanha yritys, mutta sivu on luotu vasta tänä vuonna tai sisältö ei muuten vastaa kerrottua tarinaa, jokin saattaa olla pielessä.

Säästä ostoksiisi liittyvät materiaalit, sillä nettisivuja päivitetään jatkuvasti. Säilytä esimerkiksi saamasi tilausvahvistus, toimitusehdot, tuotteen kuvaus tai mainos sekä myyjän kanssa käymäsi kirjeenvaihto.