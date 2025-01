Suomalainen vaatebrändi lopettaa

Vuonna 2017 toimintansa aloittanut vaatebrändi lopettaa toimintansa.

Lapista kotoisin oleva naistenvaatemerkki Hálo lopettaa toimintansa, yhtiö kertoo sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan tiedotteessa.

– Vuodet ovat olleet Covidista lähtien todella haastavat ja olemme puskeneet terveyden kustannuksella nämä vuodet. Ihmisten ostovoima, korkojen ja tuotantokustannusten nousu ja inflaatio ovat kestämätön yhdistelmä pienelle yritykselle, yhtiön perustajat ja omistajat Marta Valtovirta ja Jukka Puljujärvi kertovat tiedotteessa.

– Pitkän ja vaikean harkinnan jälkeen meidän oli pakko päätyä tähän ratkaisuun. Taloustilanne on haastava ympäri maailman, he jatkavat.

Jos linkki ei aukea, voit avata sen tästä.

Yhtiön mukaan loppuvarasto myydään pois verkossa tammikuun aikana.

Merkillä oli aiemmin myös oma kivijalkamyymälä Helsingin keskustassa Fredrikinkadulla, jonka sulkeutumisesta yhtiö tiedotti elokuussa.

Lue myös: Tunnettu suomalainen muotibrändi lopettaa

Hálo perustettiin vuonna 2017 kahden ystävyksen toimesta. Sen kerrotaan syntyneen rakkaudesta designiin ja vastuullisesti tuotettuihin vaatteisiin.

– Hálo on ollut niin asiakkaiden, julkisuuden henkilöiden, stylistien kuin mediankin rakastama, tiedotteessa lisätään.

Merkki on myös kansainvälisesti tunnettu ja sen malllistoja on myyty ympäri maailman. Niitä on nähty myös muun muassa Vogue Scandinaviassa, Ukrainan ja Italian Vogueissa, Ruotsin Ellessä, Hong Kongin Cosmopolitanissa ja Korean Marie Clairessa.

Lue myös: