Suomessa on uusi hittijäätelö: "Vastaavaa villitystä ei ihan hetkeen ole nähty"

Japanilainen mochi-jäätelö on tänä vuonna trendannut toden teolla somepalvelu TikTokissa. Perinteisestä japanilaisesta riisileivonnaisesta valmistetun jäätelöherkun somesuosio on heijastunut suoraan sen kysyntään.

Suomalaiset kauppaketjut kertovat nyt MTV Uutisille, miten mochi-ilmiö on kaupoissa näkynyt.

Lidl: "Vastaavaa villitystä ei ihan hetkeen ole nähty"

Tänä vuonna mochi-jäätelöitä on ollut myynnissä ympäri Suomen Lidlin myymälöissä Aasian teemaviikoilla. Jäätelöitä on myyty eräluontoisesti kookokosen, vaniljan, suklaan ja mangosorbetin makuisina.

– Tuotteet on myyty nopeasti loppuun ja niistä on tullut paljon positiivista palautetta. Iloksemme voimme kertoa, että mochi-jäätelöitä on tulossa tänä vuonna myyntiin useampi erä.