Tekeekö mieli tehdä heräteostoksia Black Friday -hulinoissa? Tästä se saattaa johtua – "Kuin paha kierre"

Ostoshulinapäivä Black Friday on jälleen täällä. Perjantain tarjoushehkutus voi herättää ihmisen mielessä erilaisia tunteita, myös stressiä. Kuluttajakäyttäytymiseen erikoistunut apulaisprofessori Maxwell Winchester australialaisesta Victorian yliopistosta kertoo, että Black Friday voi tuoda pintaan ihmismielessä piilevän syvemmän tarpeen: tunteen siitä, että pelkää jäävänsä ilman jotain. Tuntemuksesta käytetään myös ilmaisua FOMO, a fear of missing out.