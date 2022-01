Arki kulkee, mutta mikään ei tunnu miltään? Tällainen on salakavala korkean toimintakyvyn masennus: "Pinnan alla ihminen voi yhä huonommin ja huonommin"

Kun toimintakyky ei katoakaan

Korkean toimintakyvyn masentuneisuus ei ole varsinainen diagnoosi. Enemmänkin se on ilmiö, joka laajentaa kuvaa masennuksesta ja siitä, millainen ihminen voi olla masentunut. Ilmiöstä käytetään myös nimeä "high functioning" -masentuneisuus.

Korkean toimintakyvyn masentuneisuudessa ihminen saa paljon aikaan, mutta mikään ei tunnu miltään. Oireet ovat osin samoja kuin "perinteisessä" masennuksessa: ilon tunteet katoavat, mieliala on matala. Mikään ei jaksa kiinnostaa ja jos jaksaakin, mielihyvää tekemisestä ei saa.

"Ihmisiä, jotka vaikuttavat masentuneilta, mutta arki kuitenkin sujuu"

– Kun ajattelemme masennusta, ajattelemme, että se on lamaavaa: silloin ei jaksa eikä pysty tekemään mitään. Sitten onkin huomattu, että vastaanotoilla käy ihmisiä, jotka vaikuttavat masentuneilta, mutta arki kuitenkin sujuu: he heräävät aamulla, saavat hoidettua työt, arkiaskareet, harrastukset, perheasiat, mutta tästä huolimatta oleminen on kuitenkin aika ilotonta, Kohtala kuvailee.