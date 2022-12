Toimi näin, jos tunnet burnoutin orastavia oireita: "Tärkein asia"

Tutkimusprofessori Jari Hakanen löytää ilmiön takaa useita eri syitä. Edelleen on huonoa johtamista ja huonoa työn organisointia. Työelämä on kehittynyt suuntaan, jossa koko ajan pitää saada enemmän aikaan pienemmällä porukalla. Toimimattomat tietojärjestelmät kuormittavat nekin työntekijöitä.

Kirsikkana kakun päällä on korona ja sota.

Orastavan työuupumuksen oireet

Usein nimenomaan työstä johtuvaan kuormitukseen liittyy Hakasen mukaan kokemus sitä, että ihmisellä on liikaa töitä, koko ajan kiire ja jatkuva tunne siitä, etteivät asiat ole hallinnassa. Kun oireilu syvenee, alkaa tuntua, ettei elämään mahdu muuta kuin työ.

Tilanteeseen, jossa sairausloma on ainut ulospääsy tilanteesta, ei tulisi hänen mukaansa koskaan päätyä, sillä siinä vaiheessa toipuminen on hidasta.

– Työuupumus kuitenkin kehittyy pitkän ajan kuluessa. Siinä on monta kohtaa ja mahdollisuutta ihmisellä itsellään, esihenkilöllä, työyhteisöllä ja työkavereilla huomata ja puuttua.

Työuupumuksen hoito

– Tärkein asia ihan ehdottomasti on ottaa asia puheeksi jonkun kanssa. Itse suosittelisin omaa esihenkilöä, joka on todennäköisesti ihminen, joka tuntee ihmisen itsensä ja työtehtävät kaikista parhaiten, työterveyden ylilääkäri Jukka Pitkänen neuvoo.

Mikäli uupumuksesta on vaikea puhua esihenkilölle, on työterveys hyvä vaihtoehto. Mahdollista on myös kertoa oireilusta sekä esihenkilölle että terveydenhuollon ammattilaiselle.