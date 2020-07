Kuvat: Nuorisojoukko piti pahennusta herättäneet teknobileet sillan alla Helsingissä – reivaajat virtsailivat ympäriinsä ja tukkivat jalkakäytävän, poliisi paikalle

– Ilmoituksen mukaan siellä on ollut esimerkiksi virtsailua paikkoihin, missä niin ei ole tarkoitettu tehtäväksi. Juhlijoita on myös istunut jalkakäytävien reunoilla. Se on estänyt kulkemista ja aiheuttanut sen, ettei muiden ole ollut miellyttävä kulkea paikan ohi, komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoo.