Alaikäistä puukotettiin Kaivopuiston lähistöllä

Kuvituskuvaa Kaivopuistosta. Lehtikuva
Julkaistu 16.08.2025 15:51
Mikko Kormilainen

mikko.kormilainen@mtv.fi

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä. 

Alaikäistä nuorta puukotettiin perjantai-iltana noin kello 22 Kaivopuiston lähistöllä Helsingissä.

Helsingin poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.  

Vammoja saanut nuori toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. 

Kaivopuistoon oli kokoontunut perjantai-iltana satoja nuoria juhlimaan lukiolaisten niin kutsuttuja nasujaisia. 

Poliisi tyhjensi puiston perjantai-iltana noin kello 21.30 jälkeen. 

Illan aikana järjestyshäiriöiden määrä puistossa oli lisääntynyt ja joukossa oli myös päihtyneitä alaikäisiä.

