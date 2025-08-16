Alaikäistä puukotettiin Kaivopuiston lähistöllä

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.
Alaikäistä nuorta puukotettiin perjantai-iltana noin kello 22 Kaivopuiston lähistöllä Helsingissä.
Helsingin poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.
Vammoja saanut nuori toimitettiin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua.
Kaivopuistoon oli kokoontunut perjantai-iltana satoja nuoria juhlimaan lukiolaisten niin kutsuttuja nasujaisia.
Poliisi tyhjensi puiston perjantai-iltana noin kello 21.30 jälkeen.
Illan aikana järjestyshäiriöiden määrä puistossa oli lisääntynyt ja joukossa oli myös päihtyneitä alaikäisiä.