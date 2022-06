MTV seuraa koulujen päättäjäisviikonlopun juhlintaa – pääministeri Marin: "Onnittelut valmistuneille ja koulunsa päättäville"

Hyvinkäällä useita nuoria on kokoontunut juomaan alkoholia Punaojan päiväkodin pihalle, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä .

Poliisi on lähettänyt partion paikalle.

– Nuorten päihteiden käyttö on viime vuosina vähentynyt ja meno on yleisesti ottaen rauhoittunut. Myös häiriöitä ja ylilyöntejä on vähemmän. Olisi hyvä, että vanhemmat sopisivat etukäteen nuorten kanssa pelisäännöistä ennen kuin lähdetään viettämään juhlailtaa, Kauppinen sanoo.