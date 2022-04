Neljä mahdollista syytä, joiden vuoksi et ole vielä sairastanut koronaa

Pandemian alussa tutkijat ja lääkärit keskittyivät tunnistamaan ryhmät, jotka ovat erityisen alttiita sairastumaan vakavasti. Nyt kun esimerkiksi korkean iän, pitkäaikaissairauksien sekä lihavuuden tiedetään lisäävän vaikean tautimuodon riskiä, on tieteentekijöitä alkanut kiinnostaa kolikon kääntöpuoli.

Australialainen immunologi Vanessa Bryant on yksi taudilta säästyneistä. Hän kertoo yleisradioyhtiö ABC:lle pysyneensä terveenä, vaikka kaikki muut hänen perheessään sairastuivat koronaan.

– Jokaisen vastustuskyky on hieman erilainen. Osalle ihmisistä saattaa tulla parempia vasta-aineita kehittävä immuunivaste. Uskomme tämän olevan pitkälti perinnöllistä, koronan leviämistä kotitalouksissa tutkiva Bryant sanoo ABC:lle.

1. Rokotus ja ajoitus

Kahden rokotuksen antama suoja alkaa heiketä noin kolmen kuukauden jälkeen, minkä vuoksi kolmansia tehosteita pidetään perusteltuina. Iäkkäillä ja voimakkaasti immuunipuutteisilla rokotevaste on ollut heikompi ja suojateho on laskenut nopeammin, joten heille tarjotaan myös neljättä annosta.

2. Aikaisemmat infektiot

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 on vain yksi kymmenistä koronaviruksista. Tutkijat ovat huomanneet, että mikäli ihminen on sairastanut aiemmin toisen koronaviruksen aiheuttaman flunssan, on hänen puolustusjärjestelmänsä valmiimpi taistelemaan covidia vastaan.