Kun rajoitustoimet puretaan, taistelu koronaa vastaan jatkuu yhä – Helsingin yliopiston professori: "Toinen aalto on erittäin todennäköinen"

Suomessa tilastojen ja lukujen perusteella koronaviruksen eteneminen tai pikemminkin paheneminen on näyttänyt pysyvän tasaisena viime päivien aikana.

Vaikka tartuntaluvuista nähtävä signaali on osaltaan positiivinen, taistelu ei ole vielä läheskään ohi. Kun Suomi selviää koronaviruksen ensimmäisestä aallosta ja mahdollisesti purkaa rajoitustoimet, odotettavissa on toinen aalto, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Syy on hyvin looginen. Sen lisäksi, että koronavirus on valtoimenaan levinnyt maailmalle, Vapalahden mukaan koronaviruspandemiaan liittyy toinenkin ongelma.

– Eri valtiot, maanosat ja tietenkin eri alueet valtioiden sisällä ovat eri vaiheessa koronaviruspandemian suhteen. Vaikka tauti saataisiin kuriin, niin kauan kuin ihmiset matkustavat, tartunnan leviäminen alueelta A alueelle B on mahdollista.

"Toinen aalto on erittäin todennäköinen"

Saksa on kertonut, ettei maan talous kestä rajuja rajoitustoimenpiteitä kolmea kuukautta pidempään. Kaikki maat ovat samassa veneessä: maiden rajoja tai ihmisten liikkumista ei voida ikuisesti rajoittaa. Kun ihmiskunta palaa normaaliin arkeen, myös koronavirus lähtee uudelleen leviämään.

– Ihan kokonaan ei voida kaikkea matkustamista lopettaa. Sen myötä tämä eräänlainen toinen aalto on erittäin todennäköinen.

– Myöskään immuniteettia taudille on riittävästi tuskin missään käynnissä olevan aallon jälkeen. Tämä on merkittävä ongelma.

Vapalahti ei kuitenkaan osaa arvioida, milloin ensimmäisestä aallosta selvitään, ja miten nopeasti toinen aalto pyyhkäisee maailman yli. Tuli toinen aalto missä vaiheessa tahansa, kaikkialla maailmassa on syytä varautua koronaviruksen uudelleentulemiseen.

– Toivon mukaan meillä on myöhemmin enemmän työkaluja taistelemiseen.

THL:n lukuja on vaikea verrata

Vaikka koronaviruksen leviäminen näyttää tasaantumisen merkkejä Suomessa, vielä on liian aikaista kiljua riemusta. Vapalahden mukaan lukujen vertailu on tällä hetkellä vaikeaa, sillä Suomen testauspolitiikka on muuttunut viikkojen aikana.