Koronavirusepidemia kestäisi sata päivää, vaikka sille ei tehtäisi mitään, ja nyt se kestää vielä paljon pidempään, sanoo tutkija – ”Taudista voi tulla vielä uusi aalto”

− Briteissä arvioitiin, että taudin hillitsemisellä ei saada tartuntoja niin matalalle tasolle, että tehohoidon yksiköt riittävät. Tässä vaiheessa on vaikeaa tietää, mikä on paras tapa.

Eroa on myös siinä, miten koronaviruksen odotetaan tarttuvan.

− Saksassa on arvioitu, että mikäli hallitus ei ryhtyisi toimiin, 70 prosenttia saisi taudin. Britanniassa arvio on 81 prosenttia, Suomessa 60 prosenttia.

Koronaviruksen suurin ero Sarsiin ja Mersiin on se, että koronavirus näyttäisi tartuttavan jo ennen kuin oireet ilmenevät. Tappavuus on paljon matalampi, mutta sen leviävyys on paljon suurempi, Aivelo sanoo.