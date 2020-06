Koronan toinen aalto uhkaa monia maita – Suomi saattaa välttyä siltä kokonaan, sanoo THL-pomo: "Kokonaisuudessaan näyttää nyt hyvältä"

WHO :n mukaan toisen korona-aallon alkaminen on yhteydessä yhteiskunnan avaamiseen ja sosiaalisen eristäytymisen vähenemiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanoi MTV Uutiset Livelle, että tilanne on jokaisen maan kohdalla erilainen. Suomessa ei välttämättä ala toinen aalto, vaikka yhteiskunnan toimia avataan.

– Ei sellaista johtopäätöstä (toisen aallon alkamista) voida välttämättä tehdä. Jokaisessa maassa seurataan tilannetta erillisesti ja vedetään johtopäätöksen sen datan perusteella, mitä on käytettävissä. WHO:n mukaan on tärkeää seurata, miten ihmiset liikkuvat ja missä tulee tapauksia, jotta voidaan puuttua tartuntaketjujen syntyyn ja katkaista niitä. Jos pystymme toimimaan näin, on meillä hyvät edellytykset pysyä hyvässä tilanteessa, Salminen sanoi.

Maailmassa on kuollut yhteensä yli 425 000 koronavirukseen sairastunutta ihmistä. Eniten kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa. Vahvistettuja tautitapauksia on tiedossa noin 7,6 miljoonaa. Epidemian toisen aallon kiihtyminen näkyy Salmisen mukaan selvimmin muun muassa Etelä-Amerikan maissa.

– Joissakin maissa yhteiskunnan sulkujen avaaminen näkyy epidemian uutena kiihtymisenä. Selvimmin tämä näkyy latinalaisessa Amerikassa. Myös Yhdysvalloissa joissakin osavaltioissa on ollut merkkejä, että epidemia kiihtyy uudelleen. Lähi-idässä näyttää huolestuttavalta Iranissa, jossa tapausmäärät ovat lisääntyneet nopeasti. Myös muutamassa Kaakkois-Aasian maassa, esimerkiksi Singaporessa, on tullut aika paljon tapauksia, vaikka alkuun epidemia onnistuttiin pysäyttämään.

Syksyn suuret konsertit vaakalaudalla

Mika Salmisen mukaan isojen konserttien järjestäminen syksyllä on vielä vaakalaudalla. Vaarana on, että käy kuten keväällä Naistenpäivän konsertissa, jossa jopa yli sata ihmistä sai koronatartunnan.

– Jos yhteen paikkaan osuu monta henkilöä, joilla on tartunta, voi lopputulos olla sellainen (kuten Naistenpäivän konsertissa). Riippuu järjestelyistä, mikä todellinen riski on. Koko syksyn ja ensin talven ajan joudutaan vielä ottamaan huomioon koronan tarttumisen mahdollisuus, Salminen sanoo.

Tutkimusten mukaan korona tarttuu sisätiloissa hengitysteitse jopa pelkästään puhumisesta ja laulamisesta.

– Suurten areenakonserttien järjestäminen on riskialtista. Pitäisi huolehtia hyvin tarkkaan, etteivät ihmiset pakkaudu yhteen.

– Mutta nyt, kun Suomea vähitellen avataan ja pystytään seuraaman vaikutuksia, niin kokonaisuudessaan näyttää nyt hyvältä.

Rokote voi tulla jo puolen vuoden päästä

Mika Salmisen mukaan turvallisuus on ensisijaisen tärkeää koronarokotteen kehittämisessä. Kiire rokotteen saamiseksi markkinoille on kova. On arvioitu, että rokote koronavirusta vastaan valmistuisi noin puolen vuoden kuluttua.

– Ensimmäisiä positiivisia tuloksia voidaan saada siinä ajassa, mutta toinen asia on se, miten nopeasti tuotetta saadaan hankittua ja jaettua jokaiseen tarvittavaan maahan. On tärkeää, että rokote on absoluuttisen turvallinen, siitä ei voida tinkiä.