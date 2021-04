Päättyykö koronapandemia koskaan ja tuliko koronan muuntumiskyky yllätyksenä? Asiantuntijoilta pysäyttävät vastaukset

Osa maista on onnistunut rokottamaan kansalaisiaan nopeasti, osa on vasta lähtökuopissa. Mutta koska koronapandemia voisi päättyä?

– Hyvin moni köyhemmistä maista ei rokota ollenkaan ja monissa väkirikkaissa maissa rokotekattavuus voi jäädä aika alhaiseksi. Näissä maissa koronavirusinfektiot vielä kiertävät. Sitten kun suurin osa väestöstä on rokotettu tai sairastanut taudin, esiintyvyys menee varsin vähäiseksi, virusopin professori Ilkka Julkunen vastaa.

– Maailmanlaajuisesti varmaan puolestatoista kolmeen vuoteen menee siihen, että suurin osa ihmisistä on joko rokotettu tai saanut tartunnan, jonka jälkeen koronavirus asettuu kausittaisesti esiintyväksi virukseksi, arvelee tautiekologi Tuomas Aivelo.

Pessimistisempiäkin arvioita on.

Jääkö korona pyörimään maailmaan?

Moni tutkija epäilee, että korona on jollain tavalla tullut jäädäkseen.

– Koronaviruspandemia voi jäädä pyörimään maailmaan ja aiheuttaa jatkuvia pienempiä epidemioita, kun varsinainen pandemia on ohi. Tauti voi esiintyä erityisesti lapsilla ja nuorilla kausittain. On melko todennäköistä, että COVID-19 jää jonkinlaiseksi kausikoronavirusinfektioksi influenssaepidemioiden tapaan, Julkunen pohtii.

– Mitä laajemmin saadaan rokotettua globaalilla tasolla, sitä harvinaisemmaksi käyvät viruksen mahdollisuudet muuntua. Siitä pitkälti riippuu, onko tämä korona meillä aina. Luonnossa on tietysti lukemattomasti erilaisia koronaviruksia, joihin nykyiset rokotteet eivät tehoa. Joka tapauksessa tästä epidemiasta opitut läksyt tulevat helpottamaan valtavasti, jos vastaavia viruksia ilmaantuu tulevaisuudessa, Jalasvuori pohtii pandemian tulevaisuutta.

Koronaviruksen muuntumiskyky oli osin yllätys

– Ei todellakaan. Pitkään eläteltiin toivoa, että korona on kertalaaki, jossa rokote tai taudin sairastaminen riittää siirtämään viruksen henkilökohtaisella tasolla historiankirjoihin. Kirjoitin kuitenkin jo vuosi sitten kirjaani, että tutkija sisälläni muistuttaa, että virukset ovat sopeutuvaisia, erityisesti koronan kaltaiset RNA-virukset, Jalasvuori kommentoi.

– Rokotteen tuomaa immuunisuojaa väistävät muunnokset olivat sikäli aivan odotettuja. Avoin kysymys oikeastaan oli, ja on vieläkin, että kuinka nopeasti virus muuntuu niin paljon, että se ohittaa immuunipuolustuksen tunnistusjärjestelmän. Se että viruksesta syntyi muunnos, joka leviää merkittävästi paremmin ja aiheuttaa merkittävästi vakavampaa tautia, oli yllättävä. Yllättävä siten, että vastaavaa ei ole oikeastaan havaittu minkään pandemian tai laajemman epidemian yhteydessä muilla taudinaiheuttajilla. Toisaalta, näin laaja pandemia on todennäköisin paikka, jossa yllättäviä asioita tapahtuu, Aivelo pohtii.

Tutkijan sana on vapaa

– Koko pandemian torjunnassa pitäisi (olisi pitänyt) laajemmin käyttää koko valtakunnan tiedeyhteisön ja yritysten tietoa ja taitoa hyödyksi. Nyt melko suppea joukko on hallinnoinut kaikkia asioita. Lisäksi poliitikot ovat liikaa puuttuneet asioihin, jotka ovat olleet täysin terveydenhuollon ammattilaisten hallinnassa ja osaamisalueilla.

– On tärkeää edelleen noudattaa henkilökohtaisia tartunnan välttämistoimia, vaikka tilanne parantuisikin ja rajoituksia höllennetään.

– Aivan henkilökohtaisella tasolla mietityttää se millaisia seurauksia epidemialla on ihmisten jaksamiseen. Meillä on paljon opiskelijoita, jotka eivät ole nähneet juurikaan opiskelutovereitaan ja siten monet elämää kannattelevat ystävyyssuhteet sun muut ovat jääneet muodostumatta. Ja päivät ovat pitkiä. Toisilla taas elämän pienet henkireiät on lopetettu täysin.