Milloin koronatilanne hellittää? Eri alojen asiantuntijat arvioivat alkanutta vuotta: "Rokottamisella ei ole suurta vaikutusta epidemiaan keväällä"

– Rokottaminen on sen verran hidasta, että sillä ei ole suurta vaikusta epidemian kulkuun keväällä. Vaikka AstraZenecan rokote saisi myyntiluvan tammikuussa, emme ehdi niin isoa väestönosaa rokottaa, että se vaikuttaisi koko epidemian tasolla.

Tilanteen huononeminen on mahdollista

Järvisen mukaan on mahdollista, että Suomessa koronatilanne huononee entisestään kevään aikana. Epävarmuutta tuovat erityisesti Britanniasta lähtöisin oleva koronavirusmuunnos ja muun Euroopan tautitilanne.

– Useissa Euroopan maissa tartuntojen määrä on joulukuusta lähtien jyrkästi noussut. On olemassa iso riski siihen, että myös Suomessa olemme talven aikana vieläkin huonommassa tilanteessa kuin aikaisemmin epidemian aikana, Järvinen ennustaa.

Järvisen arvion mukaan koronatilanne helpottunee kesällä, jolloin arviolta yli 2 miljoonaa suomalaista on saatu rokotettua.

– Alamme nähdä rokotteen tuomaa tehoa ehkä kesällä, kun riittävän suuri osa väestöstä on rokotettu. Lisäksi taudin esiintyminen tulee kesällä vähenemään myös koronaviruksen vuodenaikaisvaihtelun myötä.

Järvinen uskoo, että rajoituksista päästään eroon vasta, kun valtaosa, arviolta 70 prosenttia väestöstä on rokotettu.

– Tietysti, jos näemme sitä ennen, että rokotteiden myötä riskiryhmien sairastumisia ei enää ilmene, niin rajoitusten purkamista voidaan alkaa harkita. Oma ennusteeni kuitenkin on, että olemme hyvin paljon tekemisissä koronan kanssa koko talvikauden ja kevään ajan.

Uusi muunnos luo epävarmuutta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnokset aiheuttavat aiempaa nopeammin leviävän epidemian uhan. Siksi matkustajalennot Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen on kielletty 18. tammikuuta asti.

– Kaiken todistusaineiston valossa näyttää siltä, että brittimuunnos on aiempia viruslinjoja 50-70 prosenttia tartuttavampi. Etelä-Afrikan muunnoksesta ei ole yhtä vahvaa näyttöä, kertoo Helsingin yliopiston evoluutiobiologi Tuomas Aivelo

Britannian koronavirusmuunnos on levinnyt tähän mennessä 29 maahan ja Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muunnos 11 maahan.

– Emme tiedä tarkkaan, kuinka laajasti uusi virusmuunnos on Euroopassa levinnyt. Olemme ikään kuin koko ajan myöhässä havaitsemaan sitä. Vuosi tulee olemaan kelloa vastaan juoksemista.

Tehokas testaaminen tärkeää

– Meillä on myös hyvä tilanne ottaa vastaan uusi muunnos. Jos tapauksia on vähän, niin eivät ne saman tien käsiin räjähdä. Tärkeintä on, että testaamme tehokkaasti Suomeen saapuvat matkustajat ja tunnistamme tartunnat.