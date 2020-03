Sitten kun koronasta vihdoin päästään eroon – Tuleeko perästä toinen aalto ja alati toistuva painajainen?

– Kyllä se on iso riski, mutta toinen tautiaalto on joka tapauksessa pienempi kuin ensimmäinen aalto. Kun toinen aalto tulee, me ei enää olla samalla tavalla housut kintussa, vaan tautia vastaan on enemmän työkaluja, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.