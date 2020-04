Kiinassa pelätään koronaviruksen toista kierrosta – yhdellä naisella todettiin korona, koko kaupunki laitettiin kiinni

Kiinassa rekisteröitiin vain 35 uutta koronavirustartuntaa torstaina, mutta ne olivat kaikki peräisin ulkomailta. Yhteensä ulkomailta peräisin olevia tartuntoja on löydetty jo liki 850, mikä on saanut viranomaiset pelkäämään toista tartunta-aaltoa.

Kiina on myös ryhtynyt julkaisemaan tietoja sellaisista virustartunnoista, joiden kantajilla ei ole oireita. Tällaisia tartuntoja on rekisteröity jo toista tuhatta, ja niistä lähes neljännes on ollut peräisin ulkomailta.